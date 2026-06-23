El astro portugués convirtió un doblete en la goleada sobre Uzbekistán y se metió entre los máximos goleadores de la Copa del Mundo.

Este martes Cristiano Ronaldo se unió al top 10 de los máximos goleadores en la historia de los mundiales, luego de anotar un doblete en la goleada de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán.

El astro del Al Naasr no pudo convertir en el debut contra República Democrática del Congo, pero se tenía guardado dos goles para el segundo partido del Grupo K en este Mundial 2026.

Con esto, CR7 se convirtió en el primer jugador en la historia en anotar en seis Copas del Mundo y además de forma consecutiva, desde Alemania 2006 en adelante.

Cristiano Ronaldo se mete entre los 10 máximos anotadores de los mundiales. (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images)

Con sus goles de esta jornada, el ex Real Madrid llegó a 10 conquistas en los mundiales, que lo hacen entrar al top 10 de esta exclusiva lista, que lidera el argentino Lionel Messi con 18 tantos y lo sigue Kylian Mbappé con 16 festejos.

De los 10 primeros lugares, hay solo cuatro futbolistas que están activos, pues a ellos se suma el inglés Harry Kane con los mismos goles que el Bicho.

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Los máximos goleadores de los mundiales

Lionel Messi (Argentina): 18 goles – 28 partidos – 6 mundiales Kylian Mbappé (Francia): 16 goles – 16 partidos – 3 mundiales Miroslav Klose (Alemania): 16 goles – 24 partidos – 4 mundiales Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles – 19 partidos – 4 mundiales Gerd Müller (Alemania): 14 goles – 13 partidos – 2 mundiales Just Fontaine (Francia): 13 goles – 6 partidos – 1 mundial Pelé (Brasil): 12 goles – 14 partidos – 4 mundiales Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles – 17 partidos – 3 mundiales Sandor Kocsis (Hungría): 11 goles – 5 partidos – 1 mundial Cristiano Ronaldo (Portugal): 10 goles – 26 partidos – 6 mundiales Harry Kane (Inglaterra): 10 goles – 12 partidos – 3 mundiales Thomas Müller (Alemania): 10 goles – 19 partidos – 4 mundiales Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles – 12 partidos – 3 mundiales Teófilo Cubillas (Perú): 10 goles – 13 partidos – 3 mundiales Helmut Rahn (Alemania): 10 goles – 10 partidos – 2 mundiales Gary Lineker (Inglaterra): 10 goles – 12 partidos – 2 mundiales Grzegorz Lato (Polonia): 10 goles – 20 partidos – 3 mundiales David Villa (España): 9 goles – 12 partidos – 3 mundiales Roberto Baggio (Italia): 9 goles – 16 partidos – 3 mundiales Eusébio (Portugal): 9 goles – 6 partidos – 1 mundial

En síntesis