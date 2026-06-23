Este martes Cristiano Ronaldo se unió al top 10 de los máximos goleadores en la historia de los mundiales, luego de anotar un doblete en la goleada de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán.
El astro del Al Naasr no pudo convertir en el debut contra República Democrática del Congo, pero se tenía guardado dos goles para el segundo partido del Grupo K en este Mundial 2026.
Con esto, CR7 se convirtió en el primer jugador en la historia en anotar en seis Copas del Mundo y además de forma consecutiva, desde Alemania 2006 en adelante.
Cristiano Ronaldo se mete entre los 10 máximos anotadores de los mundiales. (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images)
Con sus goles de esta jornada, el ex Real Madrid llegó a 10 conquistas en los mundiales, que lo hacen entrar al top 10 de esta exclusiva lista, que lidera el argentino Lionel Messi con 18 tantos y lo sigue Kylian Mbappé con 16 festejos.
De los 10 primeros lugares, hay solo cuatro futbolistas que están activos, pues a ellos se suma el inglés Harry Kane con los mismos goles que el Bicho.
VIDEO: ¡HISTÓRICO! Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en anotar en seis mundiales distintos
Los máximos goleadores de los mundiales
- Lionel Messi (Argentina): 18 goles – 28 partidos – 6 mundiales
- Kylian Mbappé (Francia): 16 goles – 16 partidos – 3 mundiales
- Miroslav Klose (Alemania): 16 goles – 24 partidos – 4 mundiales
- Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles – 19 partidos – 4 mundiales
- Gerd Müller (Alemania): 14 goles – 13 partidos – 2 mundiales
- Just Fontaine (Francia): 13 goles – 6 partidos – 1 mundial
- Pelé (Brasil): 12 goles – 14 partidos – 4 mundiales
- Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles – 17 partidos – 3 mundiales
- Sandor Kocsis (Hungría): 11 goles – 5 partidos – 1 mundial
- Cristiano Ronaldo (Portugal): 10 goles – 26 partidos – 6 mundiales
- Harry Kane (Inglaterra): 10 goles – 12 partidos – 3 mundiales
- Thomas Müller (Alemania): 10 goles – 19 partidos – 4 mundiales
- Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles – 12 partidos – 3 mundiales
- Teófilo Cubillas (Perú): 10 goles – 13 partidos – 3 mundiales
- Helmut Rahn (Alemania): 10 goles – 10 partidos – 2 mundiales
- Gary Lineker (Inglaterra): 10 goles – 12 partidos – 2 mundiales
- Grzegorz Lato (Polonia): 10 goles – 20 partidos – 3 mundiales
- David Villa (España): 9 goles – 12 partidos – 3 mundiales
- Roberto Baggio (Italia): 9 goles – 16 partidos – 3 mundiales
- Eusébio (Portugal): 9 goles – 6 partidos – 1 mundial
En síntesis
- 10 goles en mundiales alcanzó Cristiano Ronaldo tras anotar un doblete contra Uzbekistán.
- Seis Copas del Mundo consecutivas registran goles del portugués, siendo el primero en lograrlo.
- 18 tantos mantienen a Lionel Messi como líder exclusivo de los goleadores históricos.