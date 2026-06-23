Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se mete en el top 10: Así está la tabla de los máximos goleadores de los mundiales

El astro portugués convirtió un doblete en la goleada sobre Uzbekistán y se metió entre los máximos goleadores de la Copa del Mundo.

CR7 hace historia en el Mundial 2026. (Foto: Michael Steele/Getty Images)
© Getty ImagesCR7 hace historia en el Mundial 2026. (Foto: Michael Steele/Getty Images)

Este martes Cristiano Ronaldo se unió al top 10 de los máximos goleadores en la historia de los mundiales, luego de anotar un doblete en la goleada de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán.

El astro del Al Naasr no pudo convertir en el debut contra República Democrática del Congo, pero se tenía guardado dos goles para el segundo partido del Grupo K en este Mundial 2026.

Con esto, CR7 se convirtió en el primer jugador en la historia en anotar en seis Copas del Mundo y además de forma consecutiva, desde Alemania 2006 en adelante.

Cristiano Ronaldo se mete entre los 10 máximos anotadores de los mundiales. (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images)

Cristiano Ronaldo se mete entre los 10 máximos anotadores de los mundiales. (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images)

Con sus goles de esta jornada, el ex Real Madrid llegó a 10 conquistas en los mundiales, que lo hacen entrar al top 10 de esta exclusiva lista, que lidera el argentino Lionel Messi con 18 tantos y lo sigue Kylian Mbappé con 16 festejos.

De los 10 primeros lugares, hay solo cuatro futbolistas que están activos, pues a ellos se suma el inglés Harry Kane con los mismos goles que el Bicho.

Ver también

VIDEO: ¡HISTÓRICO! Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en anotar en seis mundiales distintos

Los máximos goleadores de los mundiales

  1. Lionel Messi (Argentina): 18 goles – 28 partidos – 6 mundiales
  2. Kylian Mbappé (Francia): 16 goles – 16 partidos – 3 mundiales
  3. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles – 24 partidos – 4 mundiales
  4. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles – 19 partidos – 4 mundiales
  5. Gerd Müller (Alemania): 14 goles – 13 partidos – 2 mundiales
  6. Just Fontaine (Francia): 13 goles – 6 partidos – 1 mundial
  7. Pelé (Brasil): 12 goles – 14 partidos – 4 mundiales
  8. Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles – 17 partidos – 3 mundiales
  9. Sandor Kocsis (Hungría): 11 goles – 5 partidos – 1 mundial
  10. Cristiano Ronaldo (Portugal): 10 goles – 26 partidos – 6 mundiales
  11. Harry Kane (Inglaterra): 10 goles – 12 partidos – 3 mundiales
  12. Thomas Müller (Alemania): 10 goles – 19 partidos – 4 mundiales
  13. Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles – 12 partidos – 3 mundiales
  14. Teófilo Cubillas (Perú): 10 goles – 13 partidos – 3 mundiales
  15. Helmut Rahn (Alemania): 10 goles – 10 partidos – 2 mundiales
  16. Gary Lineker (Inglaterra): 10 goles – 12 partidos – 2 mundiales
  17. Grzegorz Lato (Polonia): 10 goles – 20 partidos – 3 mundiales
  18. David Villa (España): 9 goles – 12 partidos – 3 mundiales
  19. Roberto Baggio (Italia): 9 goles – 16 partidos – 3 mundiales
  20. Eusébio (Portugal): 9 goles – 6 partidos – 1 mundial

En síntesis

  • 10 goles en mundiales alcanzó Cristiano Ronaldo tras anotar un doblete contra Uzbekistán.
  • Seis Copas del Mundo consecutivas registran goles del portugués, siendo el primero en lograrlo.
  • 18 tantos mantienen a Lionel Messi como líder exclusivo de los goleadores históricos.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones