Bélgica 0-0 Egipto EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

Los europeos y los africanos se miden en Seattle por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este lunes por la tarde, Bélgica enfrenta a Egipto por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, en un duelo determinante. El partido que se disputa en el Lumen Field de Seattle, tiene como árbitro principal al brasileño Ramón Abatti y cuenta con la transmisión de DSports, Paramount+, TyC Sports y TyC Sports Play. Además, seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de Bélgica y Egipto

La tabla de posiciones del grupo G

El fixture del grupo G en el Mundial 2026