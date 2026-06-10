La selección iraní llega en medio de las tensiones entre su nación y los Estados Unidos.

La previa del Mundial 2026 sigue sumando controversias y una de las más delicadas tiene como protagonista a Irán. La selección asiática, que consiguió su clasificación en la cancha, mantiene una compleja relación con Estados Unidos, uno de los tres países organizadores del torneo junto a México y Canadá.

A los problemas derivados de las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense a la delegación iraní, ahora se suma una nueva advertencia realizada por las autoridades deportivas del país persa, que podría generar un conflicto de gran magnitud durante la Copa del Mundo.

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró que la selección podría retirarse de cualquier encuentro si en los estadios aparecen símbolos o consignas que consideren contrarios a la República Islámica.

“Si en los estadios donde juguemos vemos una bandera o un símbolo distinto al de la República Islámica de Irán, o si se corean consignas que no se ajustan a las normas, el responsable del equipo tendrá el deber de detener el partido. Corresponderá a los organizadores remediar la situación”, declaró la autoridad iraní.

La advertencia fue comunicada a la FIFA en medio de las crecientes tensiones políticas que rodean la participación de Irán en el certamen.

El conflicto por la bandera y la oposición iraní en Estados Unidos

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con la bandera utilizada por sectores opositores al régimen islámico.

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Las autoridades iraníes exigen que en los estadios únicamente se exhiba la bandera oficial de la República Islámica, rechazando la presencia del antiguo emblema nacional que incluye el tradicional león y sol, utilizado por numerosos grupos opositores en el extranjero.

Polémica en Irán por posible uso de símbolos en el Mundial (Photo by Albert Perez/Getty Images)

La situación adquiere especial relevancia debido a que Los Ángeles alberga una de las comunidades iraníes más grandes fuera de su país, compuesta en gran parte por ciudadanos críticos del actual gobierno de Teherán.

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“Abandonarían el partido”: la dura advertencia a la FIFA

La postura de Irán fue reforzada por el propio Ahmad Donyamali, quien aseguró que el equipo podría retirarse de la cancha si se producen manifestaciones políticas durante los encuentros.

“Hemos informado a la FIFA que los miembros de la selección abandonarían el partido tan pronto como se escuchen consignas políticas en los estadios”, afirmó el ministro.

La declaración genera incertidumbre respecto a la capacidad de la FIFA para garantizar el normal desarrollo de los partidos, especialmente considerando que el organismo mantiene una política de rechazo a la mezcla entre política y fútbol.

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Un Mundial marcado por la tensión entre Estados Unidos e Irán

La controversia se suma a otros episodios que ya han complicado la participación iraní en el Mundial 2026. En los últimos meses, surgieron cuestionamientos por las condiciones de ingreso y permanencia de la delegación en territorio estadounidense, en medio del complejo escenario diplomático entre ambos países.

Irán integrará el Grupo G y deberá enfrentar a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, mientras que cerrará su participación en la fase grupal frente a Egipto en Seattle.

A menos de que comience el torneo, la tensión política amenaza con transformarse en uno de los grandes temas extradeportivos de una Copa del Mundo que ya enfrenta múltiples desafíos organizativos y diplomáticos.

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DATOS CLAVE

El ministro Ahmad Donyamali advirtió que Irán abandonará los partidos ante manifestaciones o consignas políticas.

Las autoridades exigen únicamente la bandera oficial y rechazan el antiguo emblema del león y sol.

La selección de Irán integrará el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.