La Selección de Países Bajos llega con cartel de protagonista al Mundial 2026, donde sueñan con levantar su primera Copa del Mundo.

Está todo listo y dispuesto para el Mundial 2026, la primera vez que la cita planetaria contará con 48 equipos y se celebrará en tres países sedes: México, Estados Unidos y Canadá.

Una de las selecciones llamadas a ser protagonistas es la de Países Bajos o mal conocida como Holanda, que pese a su poderío histórico nunca ha podido alzar la Copa del Mundo, siendo subcampeón en Sudáfrica 2010, Argentina 1978 y Alemania 1974.

La “Naranja Mecánica” llega a Norteamérica con un plantel renovado y en el puesto 8° del Ránking FIFA, luego de lograr la clasificación como líder del Grupo G en las Eliminatorias de Europa, dejando en el camino a Polonia, Finlandia, Malta y Lituania.

En este Mundial 2026 es la cabeza de serie del Grupo F, que comparte con Japón, Suecia y Túnez, y jugará todos sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos.

Su entrenador es Ronald Koeman y entre sus principales figuras están el capitán Virgil van Dijk del Liverpool, el defensa Nathan Aké del Manchester City, el lateral Denzel Dumfries del Inter de Milán y el delantero Memphis Depay que milita en Corinthians de Brasil.

Nómina de Países Bajos

ARQUEROS

1. Bart Verbruggen (Brighton)

23. Mark Flekken (Bayer Leverkusen)

13. Robin Roefs (Sunderland)

DEFENSAS

5. Nathan Aké (Manchester City)

4. Virgil van Dijk (Liverpool)

22. Denzel Dumfries (Inter de Milán)

25. Jorrel Hato (Chelsea)

6. Jan Paul van Hecke (Brighton)

2. Jurrien Timber (Arsenal)

15. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

VOLANTES

21. Frenkie de Jong (FC Barcelona)

8. Ryan Gravenberch (Liverpool)

20. Teun Koopmeiners (Juventus)

14. Tijjani Reijnders (Manchester City)

3. Marten de Roon (Atalanta)

16. Guus Til (PSV)

26. Quinten Timber (Olympique de Marsella)

12. Mats Wieffer (Brighton)

DELANTEROS

10. Memphis Depay (Corinthians)

19. Brian Brobbey (Sunderland)

11. Cody Gakpo (Liverpool)

7. Justin Kluivert (Bournemouth)

17. Noa Lang (Galatasaray)

18. Donyell Malen (AS Roma)

24. Crysencio Summerville (West Ham United)

9. Wout Weghorst (Ajax)

Las camisetas de Países Bajos para el Mundial 2026

Las camisetas de Países Bajos para el Mundial 2026: a la izquierda la de local y a la derecha de visita.

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El fixture de Países Bajos en el Mundial 2026

14 de junio: Países Bajos vs. Japón – 16:00 horas – AT&T Stadium, Arlington

20 de junio: Países Bajos vs. Suecia – 13:00 horas – NRG Stadium, Houston

25 de junio: Túnez vs. Países Bajos – 19:00 horas – Arrowhead Stadium, Kansas City

En síntesis