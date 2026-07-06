Christian Pulisic se refiere a la decisión de la FIFA sobre Folarin Balogun y genera polémica: Esto dijo

El gran valor de Estados Unidos se refirió a la decisión de la FIFA de permitir jugar a Folarin Balogun esta noche ante Bélgica.

Estados Unidos se juega esta noche el paso a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026, donde debe enfrentar a Bélgica en un partido que ha estado marcado por la polémica en la previa.

Resulta que la FIFA desestimó la sanción a Folarin Balogun tras haber sido expulsado ante Bosnia el pasado miércoles. El norteamericano, contra todo pronóstico, es elegible y podrá jugar desde el arranque hoy día.

La polémica decisión de la FIFA no ha pasado inadvertida para nadie y, en el día de ayer, fue Christian Pulisic quien se refirió al tema: “Fue extremadamente difícil. Si quieres llámalo justicia, como quieras. Nosotros estábamos preparados para jugar sin él”, dijo.

Balogun podrá estar ante Bélgica esta noche. | Foto: Getty Images

“Se nos ha dado esta oportunidad de tenerlo. Más que todo, estoy feliz por él, viendo la sonrisa en su cara. Se merece estar jugando”, dijo contraviniendo la sanción deportiva que Balogun merecía tener y que lo imposibilitaba de estar esta noche ante los belgas.

Cabe mencionar que la federación de fútbol de Bélgica ya se pronunció al respecto y también lo hizo la UEFA, entidad que se refirió en duros términos a la decisión de la FIFA aludiendo que se pasa a llevar la transparencia y la credibilidad en esta cita mundialista.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Estados Unidos enfrentará esta noche a Bélgica por los octavos del Mundial 2026.

Folarin Balogun fue habilitado por la FIFA tras recibir una expulsión ante Bosnia.

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