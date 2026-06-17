Inglaterra y Croacia debutaron en el Mundial 2026 protagonizando un partido épico que dejó sin palabras ni aliento a los miles de fanáticos que repletaron el estadio AT&T en Dallas, Estados Unidos. La primera mitad del compromiso ofreció un espectáculo de altísimo nivel gracias al juego ofensivo y de ida y vuelta propuesto por ambos elencos. Sin embargo, en la etapa de complemento, la balanza se inclinó definitivamente hacia el lado de los británicos, quienes terminaron sellando una sólida goleada por 4-2 en la primera jornada del Grupo L.

Las tibias aproximaciones de Croacia a los 2′ y de Inglaterra a los 7′ no hacían presagiar la lluvia de emociones que se avecinaba en Texas. Todo comenzó a acelerarse en el minuto 8, cuando el histórico Luka Modric cometió un desafortunado penal. En primera instancia, Dominik Livakovic le contuvo el remate desde los doce pasos a Harry Kane, pero el árbitro y el VAR ordenaron repetir el tiro debido a que el guardameta se adelantó. En su segunda oportunidad, a los 11′, el goleador del Bayern Múnich no falló y decretó el 1-0.

Lejos de decaer, el cuadro balcánico reaccionó con personalidad y logró empatar a los 35′ con un golazo de Martin Baturina, quien sacó un disparo colocado tras una habilitación hacia atrás de Luka Sucic. La paridad duró poco, ya que Inglaterra recuperó la ventaja a los 41′ mediante un certero cabezazo de Harry Kane. De todos modos, Croacia se negó a irse en desventaja al descanso y estructuró el 2-2 en el 45’+5 gracias a otra gran anotación de Petar Musa, precedida por un pivoteo de Ivan Perisic.

Los ingleses se tomaron Texas.

El inicio del complemento avisó de inmediato que Inglaterra saldría con todo a buscar el triunfo. Apenas arrancó la segunda mitad (46′), Jude Bellingham culminó de gran manera un letal contragolpe para decretar el 3-2. De ahí en más, y pese a recibir los goles, el portero croata Dominik Livakovic se lució y se convirtió en la gran figura de su escuadra, evitando una catástrofe mayor con notables atajadas ante las constantes arremetidas de los atacantes ingleses.

Croacia tuvo una tímida chance de igualar a los 75′, pero el manotazo de Jordan Pickford ahogó el grito de gol. La resistencia del subcampeón de 2018 llegó a su fin en el minuto 84, cuando Marcus Rashford sentenció la victoria definitiva por 4-2 con una definición de alta factura. Con este resultado, Inglaterra asume temporalmente el liderato del Grupo L a la espera del choque entre Ghana y Panamá. En la próxima jornada, los dirigidos por los tres leones se medirán ante los africanos, mientras que Croacia buscará recuperarse frente a los centroamericanos.

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Compacto del partido y goles