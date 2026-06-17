Los dirigidos por Thomas Tuchel comenzaron con el pie derecho el Mundial 2026, venciendo por 4-2 a Croacia en Dallas.

Este miércoles se cierra la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, donde Inglaterra debutó con una gran victoria ante Croacia, en el que ha sido uno de los mejores partidos en lo que va de esta Copa del Mundo.

La selección de ‘Los Tres Leones’ se impuso por 4-2 a los balcánicos en el AT&T Stadium en Dallas, donde los dirigidos por Zlatko Dalic no pudieron resistir la presión inglesa.

Los goles para los pupilos de Thomas Tuchel fueron de Harry Kane (12′ y 42′), Jude Bellingham (47′) y Marcus Rashford (85′).

Mientras que los tantos croatas fueron de Martin Baturina (36′) y Petar Musa (45+5′) con el que terminaron empatados en el primer tiempo.

Harry Kane debutó con un doblete en este Mundial 2026. (Foto: Richard Pelham/Getty Images)

Con este resultado, Inglaterra se sube a la primera posición del Grupo L con tres puntos, pavimentando su clasificación a dieciseisavos de final.

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Por ahora Croacia queda en la cuarta ubicación, pero hay que esperar el partido entre Ghana y Panamá que se juega a las 19:00 horas en Toronto.

El próximo partido para los ingleses será contra los africanos el martes 23 de junio a las 16:00 horas en Boston. Los croatas se medirán con los panameños la misma jornada pero a las 19:00 horas y en Toronto.

La tabla del Grupo L en el Mundial 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Inglaterra 3 1 1 0 0 4 2 +2 2 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Croacia 0 1 0 0 1 2 4 -2

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