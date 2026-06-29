Durante este día, la cita mundialista continuará con la realización de sus dieciseisavos de final. Habrá compromisos de alto impacto.

La Copa Mundial 2026 sigue encendida. Este lunes 29 de junio, se podrá gozar de una jornada llena de emociones en pleno feriado en territorio chileno: se disputarán tres partidos de 16avos de final.

En primera instancia, Brasil saltará a la cancha con la intención de confirmar su perfil de candidato al título. Lo hará nada más ni nada menos que contra Japón, que sigue invicto en la cita planetaria. Será desde 13:00 horas.

Luego, será el turno de otro elenco sudamericano: Paraguay buscará la hazaña contra Alemania desde las 16:30 horas. El combinado guaraní tendrá que lograr un milagro para vencer a uno de los equipos más fuertes del certamen.

Y, finalmente, Países Bajos se medirá contra Marruecos en horario estelar. En el papel, uno de los cruces con mayor protagonismo en la ronda de los 32 mejores conjuntos. Comenzará a las 21:00 horas.

Cabe consignar que esta fase de la Copa Mundial 2026 comenzó este domingo 28 de junio: Canadá dejó en el camino a Sudáfrica (1-0) y es el primer clasificado a octavos de final.

La Copa Mundial 2026 continúa con sus dieciseisavos de final. (Foto: Getty Images)

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Los partidos del Mundial 2026 este lunes 29 de junio