El entrenador Carlo Ancelotti tomó una decisión para el partido decisivo de mañana, en el que Brasil buscará meterse entre los 16 mejores equipos del Mundial 2026.

En Brasil están listos para saltar a la cancha este lunes y enfrentar a Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde la Verdeamarela buscará meterse entre los 16 mejores de esta Copa del Mundo.

El Scratch llegó a esta instancia como líder del Grupo C, donde empató con Marruecos y luego goleó a Haití y Escocia.

En este último partido se estrenó en esta cita planetaria Neymar, quien sufrió una lesión muscular en la antesala del torneo y lo esperaron para que pudiera jugar, eventualmente, su último mundial.

Pero el astro del Santos todavía no estaría al cien por ciento físicamente para ser titular, por lo que mañana volverá a partir desde el banco de suplentes, pues el entrenador Carlo Ancelotti repetiría la formación.

Así lo informó el medio brasileño Globo Esporte, que adelantó que el técnico italiano alineó a los mismos inicialistas del triunfo ante Escocia en la última práctica antes de viajar a Houston.

En ella ratifica a Rayan como extremo por la derecha, ocupando la vacante que dejó el lesionado Raphinha, quien de todos modos continúa en la convocatoria esperando que la Canarinha avance para estar en las siguientes etapas.

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Neymar seguirá siendo suplente en Brasil. (Foto: Robert Cianflone/Getty Images)

La probable formación de Brasil

Considerando lo anterior, Brasil formará de la siguiente manera ante Japón: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayán, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

¿A qué hora y quién transmite el partido de Brasil vs. Japón?

Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio desde las 13:00 horas en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos. El partido será transmitido por Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+.

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Cabe recordar que el ganador de esta partido esperará rival en octavos de final, que saldrá del cruce entre Costa de Marfil y Noruega, que juegan el martes.

En síntesis