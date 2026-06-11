El jugador de la Selección Chilena que quiere a Portugal como campeón del Mundial 2026 por Cristiano Ronaldo.

El Mundial 2026 ya inició y todas las selecciones participantes ya comienzan a preparase con todo para lo que es el gran desafío que tienen todos, que es poder coronarse como los campeones de la Copa del Mundo.

Para esta cita mundialista, la Selección Chilena no dirá presente y por tercer Mundial consecutivo, deberá ver esta competencia por la televisión, mientras sigue trabajando junto a Nicolás Córdova pensando en los próximos objetivos ed ‘La Roja’.

A pesar de no decir presente en este Mundial, el jugador nacional Felipe Loyola conversó con ‘Radio ADN’ y se la jugó con su gran candidato para esta competencia, en la que espera que Portugal se pueda coronar como campeón, ¿la razón? Cristiano Ronaldo.

“Hay muchas selecciones fuertes. Me gustaría que gane Portugal por Cristiano Ronaldo, obviamente. Siento que se lo merece, es un gran jugador”, declaró.

Loyola quiere a la Portugal de CR7 campeón del Mundial | Foto: Getty Images

Loyola habla de su futuro

Finalizando, Loyola tuvo palabras también para lo que será su futuro en la temporada 26/27, en el que se le ha vinculado para ser opción en Boca Juniors, rumores de los que se abstrae y luego de sus vacaciones, tomará una decisión, en la que tiene como prioridad el seguir en Europa.

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“Ahora yo salgo de vacaciones, tengo mi cabeza en eso, en descansar. Terminé la temporada recién, así que mi cabeza está 100% preocupada ahora en descansar, en disfrutar mis vacaciones y después se verá lo que deparará el destino”, finalizó.

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