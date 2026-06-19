Formaciones confirmadas para Brasil vs. Haití en el Mundial 2026: jugadores claves y cambios tácticos para el partido

Las alineaciones confirmadas para el partido por el Mundial 2026 de Brasil vs. Haití.

En el marco de la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026, la Selección de Brasil y la Selección de Haití se enfrentarán en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia, en un partido donde ambos equipos llegan con la obligación de sumar tres puntos en una zona que se ha vuelto muy pareja.

La Canarinha llegaba a esta cita planetaria como favorita, pero su estreno dejó más de alguna duda: fue un empate 1 a 1 con Marruecos, por lo que ahora buscarán dejar atrás dicha decepción.

Por su parte, Haití vive otra realidad. Les Granaderos están disputando apenas su segundo Mundial y en su debut cayeron 1 por 0 ante Escocia con gol de John McGinn.

Las alineaciones de Brasil y Haití

XI Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha y Vini Júnior.

Brasil y Haití juegan hoy por el Mundial 2026 | Foto: X (Ex Twitter)

XI Haití: Placide; Arcus, Adé, Delcroix y Expérience; Jean-Jacques, Deedson y Bellegarde; Providencia, Isidoro y Pierrot.

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Los jugadores clave en Brasil vs Haití

En Brasil, todas las miradas vuelven a recaer en Vinícius Júnior, principal desequilibrio en el ataque y una de las grandes cartas ofensivas del equipo. A su lado, Raphinha aparece como socio clave para romper líneas, mientras que en el mediocampo el control pasa por Bruno Guimarães y la experiencia de Casemiro, fundamentales para sostener el ritmo del partido y dar equilibrio en la salida.

Por el lado de Haití, el foco está en Frantzdy Pierrot, principal referencia en ataque y amenaza en el área rival. También destacan Wilson Isidor, que aporta movilidad y desmarque, y Jean-Ricner Bellegarde, encargado de darle orden y salida al mediocampo en los momentos más complejos del encuentro.

Claves tácticas del partido

En el desarrollo del encuentro, se espera un dominio territorial de Brasil, con control de balón, presión alta y amplitud por las bandas para desgastar al rival. La “Canarinha” buscará instalarse en campo contrario desde el inicio.

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Haití, en tanto, apostará por un bloque bajo, priorizando cerrar espacios interiores y salidas rápidas para intentar sorprender en transición.

Datos claves…