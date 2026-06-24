El conjunto mexicano se impuso por 3 a 0 ante Chequia. Ahora van por su siguiente presa en la fase de 32 mejores.

México confirmó su gran momento en el Mundial 2026 y cerró la fase de grupos con rendimiento perfecto, luego de imponerse por 3-0 en su último compromiso ante Chequia. El equipo azteca volvió a mostrar solidez y eficacia en momentos clave para sellar una campaña impecable.

Tras un primer tiempo disputado, el partido se abrió en el complemento gracias a una gran acción individual. A los 55 minutos, Mateo Chávez protagonizó una jugada personal por la banda derecha que terminó en el fondo de la red, marcando el 1-0 y destrabando un encuentro que se mantenía cerrado.

México aprovechó el impulso y golpeó nuevamente pocos minutos después. A los 61’, Julián Andrés Quiñones apareció para convertir el 2-0, ampliando la ventaja y prácticamente sentenciando el compromiso. Cuando el encuentro expiraba, Fidalgo puso el 3 a 0 definitivo en el minuto 94′.

México confirma su gran momento y avanza como líder de su grupo (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Con este triunfo, México finaliza la fase de grupos con 9 puntos tras tres victorias en tres partidos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Escocia será el rival en 16avos de final

En la próxima instancia, México enfrentará a Escocia, equipo que clasificó como tercero del Grupo C con 3 puntos.

Publicidad

El conjunto europeo debutó con una victoria por 1-0 sobre Haití, pero luego cayó por el mismo marcador ante Marruecos y cerró su participación con una dura derrota por 3-0 frente a Brasil.

De esta manera, el cruce ya está definido y México buscará extender su racha perfecta ante un rival que llega golpeado, pero con la ilusión de dar la sorpresa en la fase eliminatoria.