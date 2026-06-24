El encuentro corre serio riesgo de suspensión debido a la alta probabilidad de tormentas eléctricas en Miami.

El partido entre Brasil y Escocia por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026 se disputa bajo un escenario de incertidumbre en Miami. La amenaza de tormenta eléctrica mantiene en alerta a las autoridades, en una jornada donde ya se registran lluvias en la ciudad y condiciones climáticas inestables.

Según el pronóstico, la temperatura alcanza los 31°C con probabilidad de precipitaciones y presencia de humedad, la típica combinación que puede derivar en tormentas eléctricas en el sur de Florida.

⛈️ Lluvia con tormenta eléctrica previo al partido Escocia 🆚 Brasil por la Copa del Mundo. pic.twitter.com/RrFgG3pP5l — Habla Deportes (@HablaDeportes) June 24, 2026

Ante este panorama, los organizadores del encuentro en el Hard Rock Stadium siguen de cerca la evolución del clima, ya que la seguridad de jugadores y público es prioridad absoluta.

Qué dice el reglamento si se suspende el partido

En caso de tormenta eléctrica, el protocolo FIFA es claro: el partido debe suspenderse temporalmente si existe riesgo para los protagonistas, especialmente ante la presencia de rayos. El duelo puede detenerse y reanudarse una vez que las condiciones sean seguras.

Hinchas de Brasil y Escocia se preparan para el partido. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

Publicidad

Sin embargo, el escenario se vuelve más complejo considerando que Brasil vs. Escocia se juega en simultáneo con Haití vs. Marruecos, tal como exige el reglamento en la última fecha de la fase de grupos. Esta norma busca evitar ventajas deportivas y asegurar la transparencia en la definición de posiciones.

Si el partido es interrumpido, se intentará reanudar el mismo día, incluso con retrasos prolongados. En caso extremo de suspensión definitiva, la FIFA podría reprogramar el encuentro, aunque esto implicaría ajustes también en el otro partido del grupo para mantener la simultaneidad.

Definición del Grupo C al rojo vivo

El contexto deportivo añade aún más presión. Brasil busca asegurar el primer lugar del grupo, mientras que Escocia pelea por la clasificación a octavos de final, dependiendo también de lo que ocurra en el otro compromiso.

Publicidad

Mientras tanto, en Miami las autoridades continúan monitoreando minuto a minuto las condiciones meteorológicas, con la mirada puesta en evitar riesgos tal y como se hizo días atrás en el choque entre Francia e Irak.