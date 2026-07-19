El zaguero central acusó un fuerte pinchazo en su pierna derecha que le impidió continuar en el MetLife Stadium.

El drama físico golpeó con fuerza a la Selección de Argentina en el peor momento posible. Durante el desarrollo del primer tiempo de la gran final del Mundial 2026 frente a España, el defensor central Lisandro Martínez debió abandonar el terreno de juego tras sufrir una evidente lesión muscular.

La secuencia encendió de inmediato las alarmas en el banco de suplentes comandado por Lionel Scaloni. Poco antes de que el juez del compromiso pitara el final de la primera etapa, el futbolista del Manchester United sintió una fuerte molestia en el cuádriceps de su pierna derecha tras una acción de cobertura.

La gravedad del pinchazo no le dio margen de maniobra: el zaguero miró al cuerpo médico, solicitó la sustitución de emergencia y se retiró del césped norteamericano visiblemente afectado.

Lisandro Martínez abandonó la cancha en plena final

El rompecabezas táctico para el segundo tiempo

La salida obligada de Martínez desarma una de las duplas defensivas más sólidas del certamen planetario y obliga a la Scaloneta a modificar su planificación para contener el ataque español liderado por Lamine Yamal y Dani Olmo. El reemplazante es Nicolás Otamendi.

El cuerpo médico evaluará la cuantía del daño en los vestuarios, pero el cuerpo técnico trasandino ya mueve sus piezas de emergencia para rearmar la zaga de cara al complemento de un bando que define al nuevo monarca del planeta.