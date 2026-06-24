¿Por qué no juega Alphonso Davies en el duelo entre Canadá y Suiza en el Mundial 2026?

La razón por la que el canadiense Alphonso Davies no es de la partida en el Canadá vs Suiza.

La Selección de Canadá tiene hoy su último encuentro dentro de lo que es la fase de grupos del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Jesse Marsch enfrenta a Suiza, con quien se juega el liderato del grupo B.

Para este encuentro, el estratego de la selección canadiense ya dio a conocer su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no podrá decir presente desde el inicio.

Se trata del defensor Alphonso Davies, el jugador de Bayern Múnich no será considerado por Marsch desde el primer minuto, en la que deberá esperar por su oportunidad desde el banco de los suplentes.

¿La razón de sus suplencia?: El lateral de 25 años viene recién recuperandose de un problema físico, en la que su DT optó por aún no darle la titularidad y dependiendo el desarrollo de este partido, ver si podrá tener sus primeros minutos.

Davies no será de la partida en Canadá | Foto: Getty Images

De esta forma, Davies esperará por su gran oportunidad en el banco, en la que espera poder ver minutos y ayudar a su país a sumar los tres puntos, los que le permitan poder clasificarse en el primer puesto.

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