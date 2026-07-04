¿Por qué no juega Aurélien Tchouaméni en el duelo entre Francia y Paraguay en el Mundial 2026?

La razón por la que Aurélien Tchouaméni no dice presente en el duelo entre Francia y Paraguay.

La Selección de Francia tiene hoy uno importante duelo en el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Didier Deschampsenfrenta a Paraguay, por los octavos de final de esta competición.

Para este encuentro, el estratego de la selección francesa ya dio a conocer su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no dirá presente desde el arranque.

Se trata del mediocampista, Aurélien Tchouaméni, el jugador del Real Madrid no será considerado por Deschamps para este compromiso, en la que ni siquiera estará en el banco de suplentes.

¿La razón de sus ausencia?: El volante de 26 años sufrió una lesión muscular previo al este compromiso, el que lo descartó por completo para este duelo, ya que le dieron cuatro días para su recuperación.

Tchouaméni no será opción hoy en Francia | Foto: Getty Images

De esta forma, Tchouaméni tendrá que ver este compromiso desde las gradas y esperará a que Francia avance a la próxima ronda, en la que en caso de clasificar, podría estar operativo para Didier Deschamps.

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