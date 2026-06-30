¿Por qué no juega Désiré Doué en el partido entre Francia vs. Suecia por el Mundial 2026?

La razón por la que el atacante del PSG no será titular en el Francia vs Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 continúa su curso con partidos de alta exigencia en los dieciseisavos de final, donde cada detalle en la conformación de las selecciones puede marcar diferencias en el desarrollo de los encuentros.

En ese escenario, el duelo entre la Selección de Francia y la Selección de Suecia ha generado atención no solo por el nivel de ambas selecciones, sino también por las decisiones técnicas que han condicionado la formación de los equipos.

Para este compromiso, el entrenador Didier Deschamps ya definió su once inicial, donde una de las ausencias desde el arranque llamó la atención.

La razón de la ausencia de Désiré Doué ante Suecia

Se trata del delantero Désiré Doué, jugador del Paris Saint-Germain Football Club, quien no será titular y esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

La decisión responde exclusivamente a un ajuste táctico, ya que el técnico francés optó por Bradley Barcola, también atacante del conjunto parisino, para iniciar el encuentro.

Désiré Doué es la gran ausencia en el 11 de Francia | FOTO: Kevin C. Cox/Getty Images

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De esta forma, Doué queda como alternativa en el banco, a la espera de sumar minutos en un partido clave para “Les Bleus” en su camino en el Mundial 2026.

En resumen…