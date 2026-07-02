España vs. Austria: ¿contra quién juega el ganador en los octavos de final del Mundial 2026?￼

El vencedor del duelo entre España y Austria ya conoce el exigente panorama que le espera en los octavos de final del Mundial 2026.

En el desarrollo del Mundial 2026, cada partido no solo define un clasificado, sino también el camino inmediato dentro del cuadro hacia las instancias decisivas del torneo.

En ese escenario, España vuelve a instalarse como una de las protagonistas del certamen, enfrentando a Austria en un duelo de dieciseisavos de final que promete intensidad, con ambos equipos buscando meterse entre las 16 mejores selecciones del mundo.

El equipo de Luis de la Fuente llega tras terminar primero en el Grupo H con 7 puntos, en una zona que compartió con Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.

Lamine Yamal y compañía van por la clasificación a octavos de final | FOTO: David Ramos/Getty Images

Del otro lado, “Das Team” fue segunda del Grupo J, donde tuvo una fase exigente frente a Argentina, Argelia y Jordania.

Portugal o Croacia aparecen como posibles rivales

Más allá de lo complejo que será superar esta llave, el premio tampoco será sencillo. El ganador del duelo tendrá un desafío aún mayor en los octavos de final del Mundial 2026, donde ya aparecen como posibles rivales Portugal y Croacia.

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Recordar que el duelo entre portugueses y croatas se disputará este jueves 2 de julio, a las 19:00 horas de Chile.