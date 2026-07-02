¿Transmite Chilevisión? España vs. Austria: cuándo, a qué hora y dónde ver el Mundial 2026

En un encuentro que promete emoción, el combinado ibérico intentará confirmar su rol protagónico en la cita mundialista.

La Copa Mundial 2026 tiene un duelo de lujo por los dieciseisavos de final: España se medirá contra Austria por un cupo para la próxima ronda. ¿Se podrá ver a través de la señal abierta en Chile?

El conjunto ibérico asoma como un fuerte candidato a quedarse con la corona al término del certamen internacional, lo que tendrá que confirmar este jueves 2 de julio en el SoFi Stadium.

De la mano de Lamine Yamal, el combinado español buscará su paso a octavos de final, aunque Austria no se queda atrás: con nombres como David Alaba y Marcel Sabitzer quiere armar su propia fiesta.

Para fortuna de los amantes del fútbol, el compromiso podrá ser sintonizado a costo cero mediante Chilevisión. El canal nacional emitirá el partido mediante su canal de TV y en su página web.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

España es candidata a quedarse con la Copa Mundial 2026. (Imagen: Photosport)

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¿Cuándo juega España vs. Austria en la Copa Mundial 2026?

El enfrentamiento entre selecciones europeas está programado para este jueves 2 de julio. De no existir modificaciones, se disputará desde las 15:00 horas de Chile en el SoFi Stadium, ubicado en California.

¿Dónde ver España vs. Austria en el Mundial 2026?

El partido podrá ser sintonizado gratuitamente y a través de TV mediante la señal abierta de Chilevisión. A su vez, estará disponible en las siguientes plataformas de pago: Disney+ – DSports – Amazon Prime – Paramount – DAZN.