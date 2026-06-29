¿Por qué no juega Jamal Musiala en el Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026?

La Selección de Alemania tiene esta importante sorpresiva ausencia dentro de su onceno.

La Selección Alemania tiene hoy un duelo crucial dentro del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Julian Nagelsmann se enfrenta ante Paraguay por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Para este encuentro, el estratego de la selección europea ya confirmó su onceno estelar para ir en búsqueda de la clasificación, en la que sorprende con una importante ausencia su formación.

Se trata del mediocampista Jamal Musiala, la figura del Bayern Múnich no será considerado desde el inicio por Nagelsmann para este partido, en la que deberá esperar por su oportunidad en el banco de suplentes.

¿La razón de su ausencia?: es netamente una decisión técnica, en la que el DT alemán optó por darle la titularidad al goleador Deniz Undav y retrasar a Kai Havertz a la posición de Musiala.

Musiala espera por su oportunidad en la banca | Foto: Getty Images

De esta forma, Musiala esperará desde el banco de suplentes por su oportunidad, en la que espera poder ver minutos en este partido clave, en la que Alemania busca su clasificación.

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