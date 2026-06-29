¿Por qué no juega Jamal Musiala en el Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026?

La Selección Alemania tiene hoy un duelo crucial dentro del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Julian Nagelsmann se enfrenta ante Paraguay por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
Para este encuentro, el estratego de la selección europea ya confirmó su onceno estelar para ir en búsqueda de la clasificación, en la que sorprende con una importante ausencia su formación.
Se trata del mediocampista Jamal Musiala, la figura del Bayern Múnich no será considerado desde el inicio por Nagelsmann para este partido, en la que deberá esperar por su oportunidad en el banco de suplentes.
¿La razón de su ausencia?: es netamente una decisión técnica, en la que el DT alemán optó por darle la titularidad al goleador Deniz Undav y retrasar a Kai Havertz a la posición de Musiala.
Musiala espera por su oportunidad en la banca | Foto: Getty Images
De esta forma, Musiala esperará desde el banco de suplentes por su oportunidad, en la que espera poder ver minutos en este partido clave, en la que Alemania busca su clasificación.
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En Síntesis
- El DT Julian Nagelsmann confirmó el once titular de Alemania para enfrentar a Paraguay.
- El mediocampista Jamal Musiala será suplente frente a Paraguay por decisión técnica.
- El delantero Deniz Undav jugará como titular en los dieciseisavos de final.