¿Por qué no juega Jarrel Quansah en Inglaterra vs. Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026?

Conoce el motivo por el que Jarrel Quansah no fue considerado por Inglaterra para enfrentar a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026.

La Selección de Inglaterra buscará este sábado instalarse entre los cuatro mejores del Mundial 2026 cuando enfrente a la Selección de Noruega por los cuartos de final.

Los Tres Leones intentarán mantener vivo el sueño del título, mientras que los Vikingos Rojos buscarán confirmar el gran nivel que han mostrado a lo largo del torneo, de la mano de un inspirado Erling Haaland.

Al conocerse la formación inglesa, una ausencia llamó rápidamente la atención de los hinchas: Jarrel Quansah no fue considerado para este trascendental compromiso, lo que despertó dudas sobre los motivos de su baja.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

La razón de la ausencia de Jarrel Quansah

El defensor del Bayer Leverkusen no está disponible para enfrentar a Noruega debido a una suspensión disciplinaria.

El zaguero inglés fue expulsado en el duelo de octavos de final frente a México tras una dura infracción sobre Jesús Gallardo, acción que fue considerada como juego brusco grave.

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La fuerte infracción que le costó caro a Quansah | FOTO: Michael Steele/Getty Images)

Aunque inicialmente se esperaba que recibiera una fecha de castigo, el comité disciplinario de la FIFA decidió sancionarlo con dos partidos, por lo Quansah no solo se pierde el duelo de cuartos de final ante Noruega, sino que también quedaría fuera de una eventual semifinal si Inglaterra consigue la clasificación.

En resumen…

Jarrel Quansah no podrá disputar el duelo entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 debido a una suspensión de dos partidos.

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