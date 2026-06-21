¿Por qué no juega Jérémy Doku en el Bélgica ante Irán en el Mundial 2026?

La razón por la que Jérémy Doku no podrá ser opción en Bélgica en su duelo ante Irán.

La Selección de Bélgica tiene en las próximas horas su segundo encuentro dentro del Grupo G en el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Rudi García se enfrentará ante Irán.

Para este encuentro, el estratego de la selección europea tendrá una inesperada baja dentro de su equipo, en la que un importante jugador no podrá decir presente.

Se trata del delantero Jérémy Doku, la figura del Manchester City no podrá ser considerado por García para este importante compromiso por una inesperada situación en las últimas horas

¿La razón de su ausencia?: el atacante de 24 años sufrió una infección respiratoria, la que lo deja descartado en Bélgica para su compromiso ante Irán y esperan por su recuperación para el próximo duelo.

Doku será baja hoy en Bélgica | Foto: Getty Images

De esta forma, Doku hará todo lo posible en su recuperación para estar en el último duelo del grupo ante Nueva Zelanda, algo que desde el cuerpo médico del conjunto belga deberán analizar día a día por su compleja situación.

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🚨🚨 JÉRÉMY DOKU EST FORFAIT POUR LE PROCHAIN MATCH FACE À L’IRAN ! ❌🇧🇪



Il souffre d’une infection respiratoire. 🤒



(@lequipe) pic.twitter.com/llgWPQmQfn — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 20, 2026

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