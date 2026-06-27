¿Por qué no juega Joao Neves en el partido entre Portugal y Colombia por el Mundial 2026?

El jugador del PSG Joao Neves no será de la partida en el duelo entre Portugal y Colombia.

La Selección de Portugal tiene hoy su último encuentro dentro de lo que es la fase de grupos del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Roberto Martínez enfrenta a Colombia por el Grupo K.

Para este encuentro, el estratego de la selección europea ya dio a conocer su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no dirá presente desde un comienzo, generando sorpresa.

Se trata del volante Joao Neves, el jugador del PSG no será considerado por Martínez desde el primer minuto, en la que esperará por su oportunidad desde el banco de los suplentes.

¿La razón de su ausencia en la titularidad? El volante de 21 años quedó en el banco de suplentes solo por decisión técnica, en la que su lugar en el campo de juego lo tomará Rubén Neves, el jugador del Al Hilal.

Neves no será de la partida en Portugal | Foto: Getty Images

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

Publicidad

De esta forma, Neves esperará por su oportunidad en el banco de suplentes para ver minutos en este duelo crucial para su equipo, quien busca quedar como líder del Grupo K.

En Síntesis