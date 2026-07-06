¿Por qué no juega Kevin de Bruyne en el duelo entre Bélgica y Estados Unidos en el Mundial 2026?

El jugador belga, Kevin de Bruyne no será de la partida para el duelo ante Estados Unidos.

La Selección de Bélgica tiene hoy un importante duelo en el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Rudi García seenfrenta aEstados Unidos por los octavos de final de esta competición.

Para este encuentro, el estratego de la selección belga ya dio a conocer su onceno para este partido clave, en la que un importante jugador no dirá presente desde el arranque.

Se trata del mediocampista, Kevin de Bruyne, el jugador del Napolino será considerado por García, en donde deberá esperar por su opción en este compromiso desde el banco de suplentes.

¿La razón de sus ausencia?: El volante de 35 años no está considerado para este partido, en la que su puesto en el campo de juego será ocupado por Youri Tielemans.

De Bruyne no será de la partida | Foto: Getty Images

De esta forma, de Bruyne tendrá que esperar desde el banco de suplentes por una oportunidad, en la que verá la acción de Bélgica, que desea avanzar a los cuartos de final del Mundial.

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