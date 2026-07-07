¿Por qué no juega Lautaro Martínez en Argentina vs. Egipto por octavos de final del Mundial 2026?

El delantero del Inter de Milán y la Albieceleste no participará desde el arranque en el partido de octavos de final. Conoce cuáles son los motivos.

El Mundial 2026 sigue su marcha y este martes la Selección de Argentina buscará dar un nuevo paso hacia el bicampeonato cuando enfrente a la Selección de Egiptopor los octavos de final del certamen.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de superar la fase de grupos y eliminar en el tiempo extra a Cabo Verde en los 16avos de final, mientras que Los Farones dieron el golpe al dejar en el camino a la Selección de Australia en una dramática definición por penales.

Como suele ocurrir en cada compromiso de la Albiceleste, la formación titular generó una enorme expectativa y hubo una ausencia que llamó la atención de los hinchas argentinos.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Lautaro Martínez espera su oportunidad en el banco

La ausencia de Lautaro Martínez en la oncena titular no responde a una lesión ni a una suspensión. La decisión fue exclusivamente técnica y tomada por Scaloni, quien optó por modificar el ataque para este trascendental encuentro.

En su lugar, el entrenador argentino decidió apostar por Julián Álvarez, buscando un delantero con mayor movilidad, presión sobre la salida rival y una sociedad más dinámica junto a Lionel Messi.

Publicidad

Lautaro Martínez lleva tan solo un gol en el Mundial 2026 | FOTO: Luke Hales/Getty Images

De todas formas, el atacante del Inter de Milán integra el banco de suplentes y aparece como una de las principales alternativas para ingresar durante el segundo tiempo si el desarrollo del partido lo requiere.

¿A qué hora juegan Argentina y Egipto por los octavos de final?

El partido entre Argentina y Egipto se disputará este martes 7 de julio a las 12:00 horas de Chile Continental.