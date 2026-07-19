Argentina vs. España: quién es y de dónde es el árbitro de la final del Mundial 2026

El árbitro que estará al centro de la escena en Argentina vs. España cuenta con una importante trayectoria internacional y antecedentes en grandes partidos.

La gran final del Mundial 2026 tendrá a la Selección Argentina frente a la Selección de España en búsqueda de la gloria máxima, pero también pondrá el foco en cada detalle que rodea a un partido donde cada decisión puede ser determinante.

La FIFA ya definió a uno de los protagonistas silenciosos de esta jornada: el encargado de impartir justicia dentro del campo de juego y quien tendrá la responsabilidad de controlar una definición cargada de presión y figuras de primer nivel.

En un encuentro de esta magnitud, la elección del juez central no pasa desapercibida. El encargado de dirigir la final debe contar con experiencia internacional, personalidad para manejar momentos de tensión y la capacidad de tomar decisiones bajo la máxima exigencia.

Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

Slavko Vinčić, el árbitro esloveno de la final entre Argentina y España

El elegido para llevar las riendas del duelo entre la Albicelese y la Roja será Slavko Vinčić, árbitro de Eslovenia, quien tendrá uno de los desafíos más importantes de su carrera.

El juez europeo, de 45 años, cuenta con una extensa trayectoria internacional y desde hace varias temporadas es considerado uno de los árbitros más destacados del mundo.

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Vincic y el gran desafío de su carrera como árbitro | FOTO: Carl Recine/Getty Images

Vinčić, nacido en Maribor, comenzó su carrera como árbitro internacional en 2010 y con el paso del tiempo se consolidó en los principales escenarios del fútbol mundial. Entre sus antecedentes más importantes destaca haber dirigido la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Esta será la cuarta aparición del esloveno en el Mundial 2026, luego de haber estado a cargo de los partidos entre Brasil y Marruecos, Jordania y Argelia, además del duelo entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final.

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Cuándo y a qué hora es la final de Argentina vs. España

El partido de Argentina contra España es este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile.