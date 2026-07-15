Por qué no juega Lautaro Martínez en Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Conoce el motivo por el cual el delantero del Inter de Milán no será de la partida ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

La Selección Argentina se prepara para disputar una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 ante Inglaterra, en un partido cargado de historia, rivalidad y con un lugar en la gran final del certamen en juego.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de superar a Suiza en los cuartos de final y buscará dar un nuevo paso en su objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Sin embargo, en la previa del compromiso una de las principales incógnitas entre los hinchas argentinos pasó por la ausencia de Lautaro Martínez en la formación titular.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

Lautaro Martínez estará en el banco de suplentes ante Inglaterra

El delantero de 28 años viene de ser protagonista en el duelo ante Suiza. El atacante del Inter de Milán ingresó desde el banco de suplentes y marcó el gol que sentenció la clasificación argentina a semifinales, en un momento clave del encuentro.

Pese a esa actuación, Scaloni decidió mantenerlo como alternativa para el choque ante los Tres Leones.

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El Toro Martínez va nuevamente al banco de suplentes | FOTO: Stacy Revere/Getty Images

La decisión del entrenador argentino responde principalmente a una cuestión táctica. El cuerpo técnico apuesta nuevamente por Julián Álvarez como referencia ofensiva, buscando aprovechar su movilidad, su presión constante sobre la salida rival y su capacidad para asociarse con Lionel Messi en los metros finales.

¿A qué hora juegan Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026?

El partido de Inglaterra ante Argentina, válido por la segunda semifinal del Mundial, comienza a las 15:00 horas de Chile.