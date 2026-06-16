¿Por qué no juega Rayan Cherki en el debut de Francia ante Senegal en el Mundial 2026?

La razón por la que el crack francés, Rayan Cherki no juega en el debut de Francia ante Senegal

LaSelección de Francia tiene hoy su esperado debut dentro de lo que es el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Didier Deschamps se enfrenta en su debut ante Senegal por la primera fecha del Grupo I

Para este encuentro, el estratego de una de las selecciones favoritas para este Mundial sorprendió con su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no dirá presente desde el inicio.

Se trata del mediocampista Rayan Cherki, el crack del Manchester City no será considerado por Deschamps desde el primer minuto para este duelo, en la que deberá esperar por su oportunidad desde el banco de los suplentes.

¿La razón de sus suplencia?: Deschamps se decantó con el tridente de Desiré Doué, Michael Olise y Ousmane Dembélé, quienes nutrirán a Kylian Mbappé, quien estará solo en punta.

Cherki espera por su oportunidad en el banco | Foto: Getty Images

De esta forma, Cherki deberá esperar por su gran oportunidad en el banco, en la que espera poder ver minutos y mostrar toda su calidad futbolísitica en lo que sería su estreno en un Mundial.

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