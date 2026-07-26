Fernando Zampedri muestra su furia tras increíble empate de Universidad Católica: “Estoy muy caliente”

El delantero de la UC no escondió su frustración tras el increíble empate que protagonizaron ante Deportes La Serena.

Universidad Católica tenía los tres puntos en el bolsillo el día de ayer ante Deportes La Serena, toda vez que ganaba cómodamente por 2-0 en el segundo tiempo, pero finalmente terminó empatado 3-3.

Una de las figuras del encuentro para el cuadro cruzado fue nada más ni nada menos que Fernando Zampedri, quien sumó dos goles el día de ayer y no escondió su frustración en conversación con TNT Sports.

Zampedri anotó doblete en la UC. | Foto: Photosport

“Se entrena, pero estoy caliente por el partido, por la situación. La verdad es que hicimos un gran primer tiempo y demostramos una cosa totalmente distinta en el segundo”, dijo en primera instancia.

Tras cartón, Zampedri sigue ventilando su enojo: “No sé qué pasó. Bajamos el ritmo y la intensidad; no pudimos presionar. Habrá que mejorar mucho. La verdad es que estoy muy caliente, es un partido muy difícil de analizar en caliente, lo que sí sé es que hicimos un segundo tiempo muy malo”.

Lo cierto es que Universidad Católica dejó escapar una buena chance de volver a estar a 10 puntos de Colo Colo. Ahora, el Cacique se alejó a 12 unidades y cada vez se ve más lejano una remontada para amagarle el título a los albos.

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En síntesis

Fernando Zampedri anotó dos goles en el empate 3-3 ante Deportes La Serena.

Fernando Zampedri criticó el rendimiento de Universidad Católica en el segundo tiempo.

Universidad Católica quedó a 12 puntos del líder Colo Colo tras la igualdad.