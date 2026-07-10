¿Por qué no juega Youri Tielemans en el duelo entre Bélgica y España en el Mundial 2026?

El volante Youri Tielemans no podrá ser opción en el duelo entre Bélgica y España por esta razón.

La Selección de Bélgica tiene hoy un importante duelo en el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Rudi García se enfrenta a España por los cuartos de final de esta competición en el SoFi Stadium.

Para este encuentro, el estratego de la selección belga dio a conocer su onceno para este partido clave, en la que un importante jugador iba a ser de la partida en un primer momento, pero a minutos de iniciar el duelo, quedó completamente descartado.

Se trata del volante, Youri Tielemans, el jugador del Aston Villa no podrá ver miuntos en el equipo García, debido a un importante problema que vivió a minutos de iniciar el compromiso.

¿La razón de sus ausencia?: El volante de 29 años era de la partida, pero en el calentamiento previo al partido con España, sufrió un problema físico que lo dejó descartado por completo para este duelo.

Tielemans es baja en Bélgica | Foto: Getty Images

De esta forma, Tielemans se transforma en una importante baja para Bélgica en este compromiso, que era vital para su equipo, quienes pierden a una pieza clave para este duelo.

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