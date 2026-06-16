Formaciones confirmadas para Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: jugadores claves y cambios tácticos para el partido

Las alineaciones confirmadas para el partido por el Mundial 2026 de Argentina vs Argelia. Los detalles de este cotejo debut, para ambos países.

Argentina inicia su participación en el Mundial 2026 con un desafío especial: defender el título conquistado en Qatar 2022. La Albiceleste llega como la vigente campeona del mundo y con la ilusión de convertirse en la primera selección en revalidar la corona desde que Brasil lo logró en 1962.

La gran expectativa vuelve a estar depositada en Lionel Messi. El capitán argentino disputa una nueva Copa del Mundo y lidera a un plantel que mantiene la base del equipo campeón, aunque con algunos ajustes impulsados por Lionel Scaloni para afrontar este nuevo reto.

Enfrente estará Argelia, una selección que regresa a la máxima cita del fútbol después de más de una década y que intentará dar el gran golpe ante uno de los principales favoritos de la cita planetaria.

Las alineaciones de Argentina y Argelia

XI Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Argentina y Senegal juegan hoy por el Mundial 2026 | Foto: X (Ex Twitter)

XI Argentina: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Fares Chaïbi; Ibrahim Maza; Anis Hadj Moussa; y Amine Gouiri.

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Los jugadores claves en el Argentina vs. Argelia

El jugador clave de Argentina será, una vez más, Lionel Messi. El futbolista del Inter Miami no solo aporta experiencia y liderazgo, sino que también continúa siendo el futbolista capaz de cambiar el rumbo de un partido con una asistencia, una jugada individual o una definición precisa.

Por el lado de “Los Zorros del Desierto”, ante la ausencia de Riyad Mahrez, el jugador a seguir será Amine Gouiri. El atacante del Olympique de Marsella será la principal referencia ofensiva de los africanos y la carta de gol del equipo dirigido por Vladimir Petković, por lo que la zaga argentina deberá estar especialmente atenta a sus movimientos dentro del área.

Cambios tácticos para el desarrollo del partido

En cuanto a los ajustes tácticos, la principal novedad en la Albiceleste es la ausencia de Julián Álvarez, mientras que la presencia de Thiago Almada desde el arranque puede darle más movilidad y frescura al frente de ataque.

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De esta manera, Scaloni apostará por un esquema flexible que puede transformarse en un 4-2-3-1 con Messi moviéndose con libertad detrás de Lautaro Martínez.

Por su parte, Argelia intentará mantener la disciplina táctica y aprovechar cualquier error argentino para generar peligro cerca del área rival.

DATOS CLAVE…

Argentina y Argelia juegan hoy en el Estadio Kansas City

Lionel Messi está en la alineación titular confirmada de Argentina.

Riyad Mahrez, referente absoluto del equipo y figura histórica de Argelia, no sale entre los titulares del elenco africano.