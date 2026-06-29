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Mundial 2026

Seleccionado uruguayo rompe el silencio y sale en defensa de Marcelo Bielsa: “Se manipuló mucho la…”

En Uruguay estalló una nueva bomba en las últimas horas sobre la situación de Marcelo Bielsa.

El jugador uruguayo que salió a respaldar con todo a Marcelo Bielsa
© Getty ImagesEl jugador uruguayo que salió a respaldar con todo a Marcelo Bielsa

Un verdadero problemón es el que se vive en la Selección Uruguaya y todo esto tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, la que hizo estallar una bomba entre parte del plantel y Marcelo Bielsa, situación que hoy tiene divididos a los hinchas ‘Charrúas’.

En las últimas horas, el defensor uruguayo, Sebastián Cáceres habló en su llegada a Uruguay tras su actuación en el Mundial y dejó la grande con incendiarias declaraciones sobre lo que ha pasado con Marcelo Bielsa, en la que defendió al DT quien ha sido fuertemente cuestionado.

“Lo que se habló no lo voy a decir, pero sí puedo decir que hubo cosas que se filtraron que no fueron como las dijeron. Se tergiversó todo lo que se habló. Se manipuló mucho la información para dejar mal a Marcelo, y esas cosas no van. No fue lo correcto”, partió señalando Cáceres.

Agregando a este tema, el zaguero de la selección dejó en claro que hubo una reunión de despedida entre el grupo tras la eliminación, en la que se dijeron muchas cosas, pero en la que el jugador no dio detalles, ya que son cosas de camarin, en la que también dejó un mensaje indirecto sobre esto.

Cáceres salió a respaldar a Bielsa | Foto: Getty Images

Cáceres salió a respaldar a Bielsa | Foto: Getty Images

“Hablamos, hubo una despedida, pero no voy a decir lo que se habló entre el grupo. Creo que eso tiene que quedar entre nosotros, como debió ser desde un principio”, expresó.

Concluyendo, Cáceres fue consultado sobre su relación con Marcelo Bielsa, en la que manifestó todo su respeto por el estratega argentino, a quien le mostró todo su respeto y agradecimiento, a pesar de que hay jugadores que podrían opinar distinto.

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“Tengo todo el respeto hacia él y mucho agradecimiento. Capaz que alguno puede opinar distinto, pero creo que, a rasgos generales, la mayoría sabe cómo fueron las cosas”, cerró.

En Síntesis

Aquí tienes los takeaways fácticos del artículo:

  • La Selección Uruguaya quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026.
  • El defensor Sebastián Cáceres respaldó públicamente al director técnico Marcelo Bielsa tras críticas.
  • Sebastián Cáceres denunció que se filtró e información manipulada para dañar al entrenador.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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