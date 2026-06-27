Portugal puso punto final a su participación en el Grupo K y ya tiene a su rival para la próxima fase.

Hace un momento se puso punto final a lo que era el Grupo K del Mundial 2026, en donde la Selección de Portugal se veía las caras ante Colombia en el Hard Rock Stadium en Miami.

En lo que fue un partido de alto impacto, la selección comandada por Roberto Martínez no pudo ante Colombia y solo igualó sin goles.

Con este resultado, la Selección de Portugal se quedó en el segundo lugar del Grupo K con 5 puntos y ahora pone el foco en lo que será la ronda final de la Copa del Mundo.

Ahora, el próximo rival en los dieciseisavos de final para la Selección de Portugal será Croacia, con quien se jugará el todo para avanzar a los octavos y en caso de avanzar a dicha fase, su rival podría salir entre España y Argelia o Austria.

Cristiano Ronaldo quiere levantar el título | Foto: Getty Images

¿Cuál será el rival de Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial?

El rival de la Selección de Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será la Selección de Croacia, quien terminó en el segundo puesto del grupo L con 6 puntos en tres partidos.

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¿Cuándo disputará Portugal su partido por los dieciseisavos de final del Mundial?

La Selección de Portugal se verá las caras ante la Selección de Croacia el jueves 2 de julio a las 19:00 horas en el BMO Field, en Toronto, Canadá.