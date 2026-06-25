¿Qué necesita Ecuador ante Alemania para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

La selección ecuatoriana enfrenta esta tarde a Alemania y tendrá una última chance para clasificarse a la próxima ronda del Mundial.

Este jueves 25 de junio se vivirá una nueva y emocionante jornada del Mundial de Norteamérica 2026, donde Ecuador buscará meterse a los dieciseisavos de final tras dos primeras fechas para el olvido.

La tarea no será nada sencilla, ya que al frente estará nada más ni nada menos que el cuatro veces campeón del mundo Alemania, selección que ya aseguró el primer lugar del Grupo E y seguramente presente un equipo mixto.

¿Qué necesita Ecuador para clasificar? De partida, una derrota y un empate los deja automáticamente eliminados, por lo que de manera obvia Ecuador necesita vencer a Alemania por cualquier resultado para instalarse en la siguiente ronda.

Ecuador enfrenta a una clasificada Alemania en el Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Lamentablemente para Sebastián Beccacece y compañía, no basta el triunfo: deben esperar que Costa de Marfil pierda ante Curazao, ya que un empate o una victoria los dejaría sin chances de acceder como segundo del Grupo E.

Así las cosas, Ecuador necesita ganar sí o sí hoy día ya sea para esperar el milagro de que Costa de Marfil pierda ante Curazao o bien para mantener viva la ilusión de clasificar como uno de los 8 mejores terceros en el Mundial 2026 donde quedaría bien aspectado con cuatro puntos.

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En síntesis

Ecuador enfrenta hoy jueves 25 de junio a Alemania en el Mundial 2026.

El director técnico Sebastián Beccacece necesita que Ecuador venza a Alemania para clasificar.

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