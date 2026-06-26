La Celeste está con la calculadora en mano para este compromiso ante España. La meta es clara: avanzar sea como sea. Pero las fórmulas no abundan.

Uruguay llega a la última fecha del Grupo H del Mundial 2026 con un panorama impensado. El equipo de Marcelo Bielsa está obligado a sumar ante España, pero no depende de sí mismo para avanzar con tranquilidad.

Según las probabilidades previas, España es favorita con un 57%, mientras que el empate (27%) aparece incluso más probable que un triunfo charrúa (16%). Un escenario que refleja lo complejo del desafío de La Celeste en esta Copa del Mundo.

¿Qué necesita Uruguay para clasificar?

La cuenta es simple, pero exigente: Uruguay debe evitar perder sí o sí. Una derrota lo deja automáticamente eliminado, sin importar lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Con solo dos puntos, ni siquiera le alcanzaría para meterse entre los mejores terceros.

Si Uruguay empata con España

El empate abre una puerta. Con ese resultado, Uruguay llegaría a 3 puntos y podría meterse, al menos momentáneamente, en la pelea por los mejores terceros.

Pero además, existe un escenario favorable:

Si Cabo Verde empata con Arabia Saudita , ambos también llegarían a 3 unidades.

, ambos también llegarían a 3 unidades. Ahí entran a jugar los criterios de desempate, donde Uruguay tiene ventaja en goles convertidos (hasta ahora), lo que podría darle el segundo lugar del grupo o, en su defecto, una mejor posición como tercero.

Uruguay va por la remontada épica ante la poderosa España. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)

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Si Uruguay le gana a España

El gran golpe. Una victoria clasificará a Uruguay sí o sí. España pasaría a ser segunda con 4 puntos y hasta podría quedar como mejor tercera si es que Cabo Verde vence a Arabia.

El peor escenario para La Celeste

La derrota es lapidaria:

Uruguay queda con 2 puntos

No alcanza el corte de los mejores terceros

Eliminación inmediata

Con España ya liderando el grupo y mostrando jerarquía, Uruguay se juega todo en 90 minutos. Empatar puede mantenerlo con vida, pero ganar es la única garantía real en un grupo que llega completamente abierto a su definición.