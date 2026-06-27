¿Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde ante Portugal en el Mundial 2026?

La Selección de Colombia hoy va por la hazaña de quedar como líder de su grupo en el Mundial.

Se define el Grupo K del Mundial 2026 y el duelo entre la Selección de Colombia y Selección de Portugal, aparece como el duelo más atractivo de la jornada, en la que ambos equipos se juegan cosas importantes, a pesar de ya estar clasificados.

El elenco que es comandado por Nestor Lorenzo llega a este duelo muy bien aspectado tras sumar dos triunfos en sus anteriores encuentros en la fase de grupo: 3-1 ante Uzbekistán y 1-0 ante RD Congo, llegando con puntaje perfecto.

Por esto mismo, el conjunto ‘Cafetalero’ depende de sí mismo para poder asegurar el primer lugar del grupo en su enfrentamiento ante Portugal, el que sin duda estará de película.

La escuadra colombiana espera poder dar el gran golpe en este partido y conseguir un positivo resultado ante el equipo de Cristiano Ronaldo, el que le permita seguir en el primer puesto.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

Colombia quiere seguir en la cima | Foto: Getty Images

Publicidad

¿Qué pasa si Colombia le gana a Portugal?

Si Colombia le gana a Portugal, la escuadra ‘Cafetalera’ lograría asegurar el primer puesto del Grupo K, llegando a las nueve unidades y esperaría como rival a un mejor tercero proveniente del grupo D, E, I, J o L.

¿Qué pasa si Colombia empata ante Portugal?

Si Colombia empata ante Portugal, también aseguraría el primer puesto del Grupo K, llegando a las siete unidades y esperaría como rival también al mejor tercero proveniente del grupo D, E, I, J o L.

¿Qué pasa si Colombia pierde ante Portugal?

Si Colombia pierde ante Portugal, quedaría relegado al segundo puesto del Grupo K, en la que se mantendría con seis unidades, mientras que Portugal lo superaría con siete puntos. El rival de Colombia saldría del segundo del Grupo L, que puede ser Inglaterra, Ghana o Croacia.