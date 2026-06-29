El equipo de Gustavo Alfaro se juega la vida ante Alemania en el tercer cruce de los 16avos de final de la cita planetaria.

Desde las 16:30 horas, la Selección de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, se juega la vida ante Alemania en busca de un lugar entre los 16 mejores del Mundial 2026.

El escenario es claro: es un partido de eliminación directa, por lo que el resultado definirá inmediatamente el futuro de los guaraníes en el torneo.

Los germanos llegaban sólidos tras sumar dos triunfos en fase de grupos, aunque en la última fecha tropezaron con una derrota por 2-1 ante Ecuador.

Por su parte, Paraguay tuvo un camino irregular: cayó 4-1 ante Estados Unidos en el debut, luego venció por la mínima a Turquía y cerró con un empate sin goles frente a Australia para instalarse luego en estas instancias.

¿Qué pasa si Paraguay gana?

El escenario más simple. Si Paraguay logra imponerse ante Alemania en los 90 minutos, clasificará directamente a los octavos de final del Mundial 2026.

Un triunfo le permitiría meterse entre los 16 mejores del torneo y dar uno de los grandes golpes en estas instancias dejando en el camino a uno de los grandes candidatos al título.

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Paraguay se juega la vida esta tarde ante Alemania en el Mundial 2026 (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

¿Qué pasa en caso de empate?

En caso de igualdad en el tiempo reglamentario, el partido se irá a tiempo extra. Si el empate persiste tras los 30 minutos de alargue, la clasificación se definirá mediante lanzamientos penales.

¿Qué pasa si Paraguay pierde ante Alemania?

No hay margen de error. Si Paraguay cae ante Alemania en los 90 minutos, quedará automáticamente eliminado del Mundial 2026, despidiéndose en esta instancia de la cita planetaria.