Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO. Esta vez es Paraguay y Francia las selecciones que se enfrentan en Filadelfia , la ciudad de Rocky. Así como el Semental Italiano derrotó al poderoso Apollo Creed, la Albirroja confía en dar el golpe ante los galos.

Podrá ser visto en TV por Chilevisión y DSports , mientras que por streaming estará disponible por DGO, Prime Video, Paramount+, DAZN y las plataformas digitales de CHV

En la previa al partido entre Paraguay y Francia ha existido mucha preocupación por el calor. Se espera que a la hora del encuentro los termómetros puedan llegar a los 42° , algo que pone en peligro el bienestar de los jugadores de ambas selecciones.

Al ser 4 de julio, día que se celebra la proclamación de independencia de Estados Unidos , hay todo un show especial en Filadelfia en la previa. Además, la libertad de este país se firmó en 1776 justamente en la ciudad de Rocky, por lo que mucho público local asiste al encuentro con camisetas y colores del país del Tío Sam.

Luego del espectáculo patriota, Paraguay y Francia saltan al terreno de juego . Ambas selecciones se forman al medio de la cancha y se disponen para entonar sus himnos patrios.

Paraguay viste de su tradicional albirrojo, mientras Francia lo hace completamente de azul . Ya está en juego los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Francia no logra generar ocasiones de gol. Paraguay sabe defender y con sus líneas muy juntas, los galos no pueden entrar en el área de la Albirroja.

Los galos asoman con un tranco destructor y sin fisuras, pero saben que en el torneo de las sorpresas nadie tiene la corona asegurada.

La Copa del Mundo 2026 no tiene un solo segundo de descanso y la emoción liguera internacional se traslada de forma inminente al bando de los octavos de final. Esta vez es Paraguay la selección que desafía a la poderosa Francia en un choque de estilos que promete chispas sobre el césped estadounidense.

El presente logístico para el bando sudamericano es una locura total. La Albirroja dio un verdadero golpe a la cátedra en la ronda previa al resistir con el cuchillo entre los dientes durante 120 minutos ante Alemania y terminar venciéndolos en una dramática definición por penales. Ahora se les planta en frente un desafío muchísimo mayor ante Francia, apuntada como una de las máximas favoritas a quedarse con el título del planeta, pero por algo a Gustavo Alfaro le dicen de forma mítica “el cazador de utopías imposibles”. Todo el bando paraguayo se abraza a la fe en Filadelfia.

Por la vereda opuesta aparece un búnker que mete miedo por su arrolladora jerarquía colectiva e individual. Los galos vienen con un tranco muy sólido en el torneo, ganando con total comodidad cada uno de sus partidos y sin dejar una sola duda en la cancha. En los dieciseisavos de final eliminaron a Suecia sin despeinarse y ahora no quieren saber nada de problemas o excesos de confianza ante el bando paraguayo.

Sin embargo, en la interna de los europeos miran de reojo las pizarras previas. En este Mundial de las sorpresas absolutas, donde se vio cómo la cenicienta Cabo Verde tuvo contra las cuerdas de la prórroga a la mismísima Argentina, insistimos con fuerza: todo puede suceder en los 90 minutos. ¡Promesa de guerra civil en el pasto!