¿Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde vs. España en el Mundial 2026?

Los resultados que le sirven a Uruguay para avanzar a la próxima ronda del Mundial 2026.

Se define el Grupo H del Mundial 2026 y el duelo entre la Selección de Uruguay y la Selección de España aparece como uno de los partidos más atractivos de la jornada, ya que ambos países se juegan la clasificación a la próxima ronda.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa llegan bastante aproblemados a esta fecha final, en la que tras igualar 1-1 ante Arabia Saudita y 2-2 ante Cabo Verde, llega con dos unidades a este partido, con la necesidad de sumar para poder avanzar a la próxima ronda.

Por esto, el duelo ante España es un duelo de todo o nada para la escuadra sudamericana, la que espera dar uno de los grandes golpes en este Mundial y vencer a los europeos.

En las últimas horas se ha dado a conocer una importante polémica entre Marcelo Bielsa y parte de plantel uruguayo, situación que esperan dejar atrás y buscarán la gran hazaña para clasificar.

¿Qué pasa si Uruguay le gana a España?

La Selección de Uruguay llegaría a las cinco unidades, resultado que lo clasificaría a la próxima ronda del Mundial 2026, en la que solo restaría saber en que posición (1° o 2°) dependiendo el resultado de Cabo Verde ante Arabia Saudita.

Uruguay va por el milagro | Foto: Getty Images

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¿Qué pasa si Uruguay empata ante España?

Si Uruguay empata ante España llegaría a los tres puntos, resultado que lo complicaría en su sueño de poder clasificar, ya que depende completamente de lo que suceda en el duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

En caso de que Cabo Verde derrote a Arabia Saudita, Uruguay quedaría en el tercer lugar, con un pie fuera del Mundial. Si Cabo Verde y Arabia Saudita igualan, la escuadra caboverdiana igualaría en puntaje con Uruguay, en la que para determinar al segundo clasificado del grupo, entraría la diferencia de goles, goles a favor o incluso el ranking FIFA, en caso de ser necesario.

Si Arabia Saudita derrota a Cabo Verde, relegaría a Uruguay al tercer puesto, quien deberá esperar por el milagro para poder avanzar a la próxima ronda del Mundial como un posible mejor tercero.

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¿Qué pasa si Uruguay pierde ante España?

Si Uruguay pierde ante España queda eliminado del Mundial 2026, sin posibilidad de poder clasificar como segundo de grupo, ni como un posible mejor tercero.