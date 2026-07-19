Quién es María Becerra, la cantante que entonará el Himno Nacional de Argentina ante España en la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 tendrá un momento especial antes del inicio del partido, con una reconocida figura argentina como protagonista de la ceremonia.

La gran final del Mundial 2026 no solo tendrá a Argentina y España frente a frente por el título más importante del fútbol, sino que también contará con una serie de momentos especiales antes de que la pelota comience a rodar en Estadio Nueva York Nueva Jersey , oficialmente conocido como MetLife Stadium.

Como ocurre en cada definición de una cita planetaria, la ceremonia previa se convierte en un espectáculo seguido por millones de personas alrededor del planeta.

Es por esto que la música vuelve a tener un papel protagonista y la interpretación de los himnos nacionales pasa a ser uno de los instantes más emotivos de la jornada.

María Becerra cantará el himno de Argentina

La encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino antes del duelo ante La Roja será María Becerra, una de las figuras más importantes de la música argentina en los últimos años.

Nacida el 12 de febrero de 2000 en Quilmes, provincia de Buenos Aires, la artista comenzó su carrera a los 15 años en las redes sociales, donde ganó popularidad gracias a sus vídeos cómicos, vlogs, monólogos y covers antes de dar el salto definitivo a la industria musical.

Con el paso del tiempo, Becerra se convirtió en una de las principales referentes de la escena urbana argentina, destacándose por sus canciones que combinan pop, reguetón y sonidos urbanos. Su crecimiento dentro de la industria musical la llevó a compartir proyectos con reconocidos artistas internacionales como Camila Cabello, Enrique Iglesias y Michael Bublé.

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Maria Becerra en plena ceremonia de los Latin GRAMMY Awards | FOTO: Jason Koerner/Getty Images

Entre sus grandes éxitos aparecen canciones como “Automático”, “Miénteme” junto a Tini Stoessel y “Qué más pues?” con J Balvin, temas que alcanzaron millones de reproducciones y consolidaron su presencia a nivel mundial.

Ahora, “La nena de Argentina“, como se le conoce, tendrá una enorme responsabilidad en una jornada histórica, ante millones de espectadores y en la previa de un partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

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En resumen…