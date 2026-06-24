El Scratch no perdonó a los escoceses y se quedó con el liderato del Grupo C.

Brasil cumplió con su tarea y lo hizo con autoridad. La Verdeamarela derrotó por 3-0 a Escocia en el cierre del Grupo C del Mundial 2026, en un partido que dominó de principio a fin y que terminó consolidando su clasificación en lo más alto de la tabla. Con una actuación sólida y efectiva, el equipo sudamericano dejó atrás cualquier duda y ratificó su candidatura.

El gran protagonista de la jornada fue Vinícius Júnior, quien abrió la cuenta temprano a los 7 minutos y luego amplió la ventaja justo antes del descanso, en el 45+3’.

Su doblete encaminó rápidamente el partido para el “Scratch”, que nunca vio peligrar el resultado. En el complemento, Matheus Cunha puso el tercero a los 60’, sellando una victoria clara y contundente.

En paralelo, Marruecos cumplió su parte al golear a Haití por 4-2 aunque con algunos sobresaltos, lo que generó un cierre ajustado en la cima del grupo. Sin embargo, la diferencia de gol terminó siendo clave: Brasil finalizó con +6, superando el +3 de Marruecos, y de esa forma se quedó con el liderato del Grupo C, ambos con 7 puntos.

Matheus Cunha abrochó la goleada de Brasil en Miami. (Foto: Robert Cianflone/Getty Images)

De esta manera, la Verdeamarela avanza como primero de grupo, un detalle no menor pensando en los cruces de eliminación directa. El equipo sudamericano evitó así a rivales más complejos en la siguiente fase y llega con confianza tras una fase de grupos sólida.

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De momento, Japón asoma como rival en 16avos

Con el cuadro parcialmente definido, Brasil estaría enfrentando a Japón en los 16avos de final. El conjunto asiático marcha segundo en el Grupo F y, por ahora, sería el rival de la Canarinha en la siguiente ronda del torneo.

De todas formas, ese escenario aún no está completamente cerrado. El Grupo F sigue abierto y el segundo lugar puede cambiar, ya que tanto Japón como Países Bajos e incluso Suecia tienen opciones matemáticas de quedarse con esa posición.

Por lo mismo, Brasil deberá esperar la definición final para conocer oficialmente a su próximo rival en el Mundial.