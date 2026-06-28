El Loco no logró dar el ancho en La Celeste, recibiendo una ola de críticas por su desempeño y polémicas decisiones en la actual cita planetaria.

La Selección Uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa, apenas sumó dos puntos en este Mundial 2026 tras empatar con Cabo Verde y Arabia y luego caer ante España, resultado que selló su temprana despedida. Un golpe duro que desató críticas hacia el técnico argentino, quien no logró replicar su sello en el combinado charrúa.

Historia totalmente opuesta vive Jesse Marsch. El estadounidense, hoy al mando del combinado nacional de Canadá, logró avanzar a los octavos de final tras vencer por la mínima en la agonía a Sudáfrica, siendo además el primer equipo en clasificar a la fase de dieciséis mejores del torneo. Histórico para los norteamericanos que jamás en sus participaciones mundialistas pasaron siquiera la fase de grupo.

¿Qué tienen en común el “Loco” con el actual seleccionador canadiense? ambos dirigieron al Leeds United que, al menos en Chile por la cercanía con el rosarino, dio mucho que hablar a principios de esta década por su histórico regreso a la Premier League.

Es más. Marsch fue quien reemplazó al trasandino cuando su gestión no daba para más y, tras volver al fútbol de honor en Inglaterra, estaba muy cerca de caer nuevamente a la B.

Las críticas de Jesse Marsch a Marcelo Bielsa

Con amplio conocimiento de causa, cuando tomó el mando del Leeds United en la Premier League, tras la salida de Bielsa, Marsch no dudó en cuestionar el estado en que encontró al plantel.

“Me encontré con futbolistas sobreentrenados y con niveles de estrés extremadamente altos. Sentí que querían enorgullecer a los hinchas y pude verlo desde el principio, entendí que había que aliviar eso. La metodología no fue la mejor”, señaló en aquel momento.

Publicidad

Jesse Marsch tuvo una historia con Marcelo Bielsa en Leeds United (Photo by Harry How/Getty Images)

Además, profundizó en las dificultades tácticas que implicaba cambiar el legado del argentino: “Marcelo tenía un estilo de juego muy fuerte de hombre contra hombre. Y tratar de sacar a los jugadores de tres años y medio de recibir instrucciones para hacer exactamente eso fue un gran desafío”.

Años después de aquella coincidencia, el fútbol vuelve a ponerlos en contraste. Bielsa, cuestionado y fuera del Mundial, y Marsch, consolidado y dando el golpe con Canadá. Dos formas de entender el juego, dos procesos distintos.

Publicidad

La historia entre los ex entrenadores del Leeds United sumó un nuevo capítulo en conjunto, esta vez con desenlaces completamente opuestos.