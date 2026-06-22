Este lunes 22 de junio quedará grabado a fuego en la memoria colectiva de los futboleros. La lucha por ser el máximo goleador se enciende cada vez más.

El Mundial 2026 vivió una jornada inolvidable este lunes 22 de junio, marcada por dobletes de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, en un día que no solo dejó resultados importantes, sino también movimientos históricos en la tabla de goleadores.

Messi hace historia y se convierte en el máximo goleador de los Mundiales

La gran figura del día fue Lionel Messi, quien anotó un doblete en la victoria 2-0 de Argentina sobre Austria, alcanzando así los 18 goles en Copas del Mundo y superando el histórico récord de Miroslav Klose -tenía 16-.

El capitán de la Albiceleste volvió a demostrar su vigencia en la máxima cita del fútbol, liderando a su selección con autoridad y posicionándose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales callando a muchos quienes creyeron que venía acabado.

Messi es cada vez más leyenda. Anotó un doblete y llegó a 18 goles en Mundiales (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

Con este doblete, “La Pulga” además se instala como goleador del actual del torneo con cinco tantos, sacando una leve ventaja en una carrera que promete ser apasionante hasta el final contra Mbappé y “el Androide”.

Francia gana en un partido marcado por la tormenta y Mbappé responde

En otro de los duelos destacados, Francia venció 3-0 a Irak en un partido que estuvo suspendido cerca de una hora y media por tormenta eléctrica, generando uno de los momentos más tensos del campeonato.

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Tras la reanudación, apareció Kylian Mbappé con un doblete (ya había anotado el primero antes de la pausa), reafirmando su condición de estrella y manteniéndose en la pelea por el liderato goleador. El tercer tanto fue obra de Ousmane Dembélé, sellando una victoria clave para los galos.

Kylian Mbappé llegó a 16 goles en Mundiales y alcanzó a Klose (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Y ojito al dato, porque Mbappé acaba de igualar la marca de Klose y llegó a 16 conquistas, dando cuenta de que la lucha contra el ocho veces ganador del Balón de Oro estará más que reñida.

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Haaland lidera a Noruega y se mete de lleno en la pelea

El cierre del día lo protagonizó Noruega que venció 3-2 a Senegal, con una actuación estelar de Erling Haaland, autor de un doblete que lo catapulta en la tabla de goleadores del torneo.

Erling Haaland fue la figura en el triunfo de Noruega anotando un doblete. Llegó a cuatro goles en su primer Mundial (Foto: Al Bello/Getty Images)

El delantero del elenco “Vikingo” llegó a cuatro goles en esta Copa del Mundo, igualando a Mbappé y quedando a solo uno de Messi.

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Así, la jornada dejó un panorama electrizante: Messi lidera con 5 goles, mientras Mbappé y Haaland lo siguen con 4 tantos en una batalla que promete marcar el rumbo ofensivo del Mundial 2026.