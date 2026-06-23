Tras estampar la firma que lo liga a la U hasta fines de 2027, Matías Zaldivia no se guardó nada y le mandó un recado directo a los que miran desde arriba en la Liga.

Este martes Universidad de Chile anunció con bombos y platillos la renovación de su defensor central Matías Zaldivia, el que seguirá ligado al cuadro azul hasta diciembre de 2027.

En conversación con las redes oficiales del club, el experimentado defensor nacionalizado chileno sacó la voz para dejar en claro el temple competitivo del vestuario de cara a la segunda rueda.

“Creo que si bien fue un semestre medio irregular que tuvimos, estamos terceros en el campeonato. No tiramos la toalla desde adentro, nunca. Sabemos que tenemos que ir partido a partido, tenemos un gran plantel que sufrió por ahí algunas lesiones y eso nos desacomodó un poco”, analizó con total franqueza el zaguero central.

Zaldivia enfatizó en que el objetivo principal sigue intacto y que irán con todo por la corona de Primera División, una meta que el búnker estudiantil persigue con ansias hace bastantes temporadas: “Esta segunda rueda la vamos a tomar con gran responsabilidad para conseguir el título. Tenemos esa espina del campeonato nacional que estuvimos muy cerca todos estos años”, remarcó con convicción.

Matías Zaldivia quiere seguir peleano la Liga de Primera.

La felicidad de seguir en su zona de confort

Matías Zaldivia no ocultó su alegría por extender su permanencia en la institución laica, un lugar donde encontró su redención futbolística y el respeto unánime de los fanáticos tanto en las tribunas como en el día a día.

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“Me pone muy contento, agradecer al club por seguir confiando en mí a la edad que tengo. Siempre dije que es un lugar que desde que llegué me hicieron sentir muy cómodo, tanto la gente del club como después con el tiempo la gente en el estadio y en la calle”, expresó el central de 119 compromisos con la U, valorando las muestras de afecto mutuo.

Cuenta regresiva para volver a la acción en la Copa Chile

Zaldivia, quien ha estado entre algodones las últimas semanas para ponerse a punto físicamente, desveló cuál es su plan de retorno inmediato para agarrar el ritmo liguero necesario antes de que se reanude el torneo local.

“Ya en la etapa final, fue una lesión que parecía menos grave de lo que fue en realidad, entonces me tuve que tomar el tiempo para recuperarme bien. Estoy en la última etapa, quiero jugar un par de partidos de Copa Chile antes de este pequeño receso para ya tener un poco de ruedo para cuando arranque la segunda parte del campeonato”, sentenció el ‘Mati’, quien apunta a sumar minutos en el certamen que la U ya conquistó en 2024.