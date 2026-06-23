El elenco bonaerense tiene en carpeta a Ulises Ortegoza, que saldrá de Talleres de Córdoba en este libro de pases.

El mercado de fichajes está activo y eso bien lo sabe un jugador con paso por la Selección Chilena: puede salir de su escuadra en este período de transferencias. Un grande de Argentina lo tiene en la mira.

¿De quién se trata? Racing Club lo está observado y realizó una propuesta concreta para quedarse con sus servicios. Todo se resolverá en las siguientes horas, tal como informó el periodista Germán García Grova.

A través de X, el comunicador entregó pormenores del caso Ulises Ortegoza. El mediocampista de 29 años está cerca de arribar al elenco bonaerense para el segundo semestre.

“Racing avanza por Ulises Ortegoza. Hay oferta formal para Talleres. El mediocentro tiene una promesa de venta y ve con buenos ojos dar un salto en su carrera”, indicó a través de la plataforma.

Cabe consignar que el futbolista en cuestión también fue vinculado a Universidad de Chile en libros de pases anteriores. Sin embargo, su alta tasación (cercana al millón de dólares) impidió el movimiento.

Ulises Ortegoza está en la mira de Racing Club. (Imagen: Photosport)

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De la Selección Chilena a Racing Club

Durante esta temporada, el volante que debutó oficialmente por La Roja, ha disputado una totalidad de 17 encuentros. En dichos compromisos, no marcó goles, pero entregó dos asistencias.

Si bien su contrato con Talleres de Córdoba rige hasta el 31 de diciembre de 2027, todo indica que Ulises Ortegoza partirá en esta ventana. Un nuevo rumbo para su carrera.