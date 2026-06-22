Mercado de Fichajes: Unión San Felipe oficializa a ex Universidad de Chile como nuevo refuerzo

El ex jugador de la Universidad de Chile que reforzará a Unión San Felipe en este mercado.

Los distintos equipos nacionales ya buscan poder reforzarse de la mejor forma para lo que serán sus diferentes competiciones dentro del profesionalismo en Chile en la segunda parte del año, en la que buscan poder cumplir a cabalidad lo que son sus objetivos.

Uno de los equipos que ha dado que hablar en las últimas horas es Unión San Felipe, el conjunto de la Liga de Ascenso ya acordó a su primer refuerzo para la segunda parte del año y trata de un ex Universidad de Chile.

El ‘Uní Uní’ oficializó hace unos instantes en sus redes sociales al atacante, Franco Lobos como nuevo jugador de Unión San Felipe para lo que será esta segunda parte del año en el fútbol chileno.

“¡Bienvenido al Uní Uní, Franco! El extremo se suma a Unión San Felipe a préstamo desde Santiago Wanderers para reforzar nuestro plantel y afrontar los desafíos de la temporada. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa!”, indicaron en sus redes.

Lobos es nuevo refuerzo de Unión San Felipe | Foto: Photosport

Con este traspaso, Franco Lobos sumará su quinto equipo dentro del fútbol chileno, en la que su trayectoria ha sido Universidad de Chile, Unión La Calera, Cobresal, Santiago Wanderers y ahora Unión San Felipe.

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De esta manera, Unión San Felipe suma un importante fichaje para la segunda parte del año, en la que espera que Franco Lobos le haga dar un gran salto pensando en lo que es la Liga de Ascenso y Copa Chile.

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