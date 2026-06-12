Cyle Larin salvó el honor de uno de los países organizadores del Mundial 2026 al marcar el empate y lograr el primer punto de Canadá en la historia.

El camino en la gran cita planetaria no da tregua y cada punto se tiene que pelear con los dientes. En un compromiso de dientes apretados y marcado por las altas temperaturas, la Selección de Canadá logró rescatar un agónico empate 1-1 ante su par de Bosnia y Herzegovina en el marco de la primera jornada de la fase de grupos.

Los norteamericanos sufrieron en demasía durante gran parte del encuentro tras quedar en desventaja en la primera mitad, pero la oportuna lectura desde el banquillo les permitió encontrar la llave del gol a pocos minutos del pitazo final.

El trámite del compromiso en la etapa inicial comenzó de manera sumamente favorable para la escuadra europea, que supo presionar en campo rival y explotar las licencias defensivas del cuadro canadiense. Fue así como a los 21 minutos de juego, Jovo Lukic se impuso en el corazón del área chica y metió un certero testarazo al centro de la portería tras una precisa asistencia de Sead Kolasinac en un tiro de esquina, estampando el 1-0 transitorio.

Canadá intentó reaccionar mediante la peligrosidad de Jonathan David, pero sus aproximaciones no tuvieron la finura necesaria para inquietar la estantería del golero Nikola Vasilj.

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Bosnia abrió el marcador ante los candienses.

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Larin se vistió de héroe en el epílogo

En la parte complementaria, el estratega del combinado norteamericano decidió mover las piezas en el tablero y mandó al terreno de juego a tres variantes consecutivas para refrescar las bandas y potenciar el ataque, destacando el posterior ingreso del goleador Cyle Larin a los 76 minutos. La jugada y la insistencia táctica le terminaron dando la razón al bando canadiense en las postrimerías del cotejo.

Al minuto 78 de juego, tras una notable habilitación de Promise David en una jugada asociada por el centro de la cancha, Cyle Larin apareció destapado por el sector derecho del área grande y sacó un remate cruzado que venció la resistencia bosnia para sellar el 1-1 definitivo. De ahí en más, el trámite se tornó áspero en el mediocampo y con constantes faltas que obligaron al juez a mostrar tarjetas amarillas en el cierre, sellando de esta manera una repartición de puntos que deja la tabla del grupo al rojo vivo de cara a las próximas jornadas.