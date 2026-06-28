Se acabó la fase de grupos del Mundial 2026: así quedaron todos los cruces de los dieciseisavos de final

Revisa como quedaron los cruces para la fase final del Mundial 2026 tras concluir la fase de grupos.

Con la fase de grupos ya finalizada, el Mundial 2026 entra a su etapa más apasionante, en la que 32 selecciones que lograron avanzar a la fase final de la competencia y ya saben su camino para ir en búsqueda del título.

Tras cerrar lo que fue el Grupo J, que ya dejó a los últimos clasificados, ya se conocen todos los cruces de dieciseisavos de final, los que tendrán partidos de alto impacto.

Dentro lo que serán estos 16 encuentros de eliminación directa, los partidos más generan atracción son los que medirán a Países Bajos ante Marruecos, Portugal ante Croacia, Brasil ante Japón y el Costa de Marfil contra Noruega.

Por su parte, el defensor de la corona, que es Argentina, iniciará su camino para defender el título en lo que será su compromiso ante la sorpresiva Cabo Verde, que dejó en el camino a Uruguay en la fase de grupos.

Argentina va en su defensa al título | Foto: Getty Images

La ronda de dieciseisavos de final comenzará el domingo 28 de junio, en la que Canadá y Australia se verán las caras a partir de las 15:00 horas en el SoFi Stadium, en Estados Unidos.

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Todos los cruces de los dieciseisavos de final del Mundial 2026