Colombia ‘celebra’ una tremenda noticia antes de enfrentar a Suiza en el Mundial: De esto se trata

El cuadro cafetalero debe enfrentar esta tarde a Suiza en Vancouver, donde recibió una buena noticia para dicho compromiso.

Colombia tiene una cita con la historia esta tarde en Vancouver, toda vez que el elenco cafetalero enfrentará a Suiza por los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 con la ilusión de meterse en la ronda de los 8 mejores.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegó a esta instancia tras superar de manera clara a Ghana por 1-0, donde si bien el resultado fue escueto, el dominio de los sudamericanos fue de principio a fin en el cotejo.

Ahora, frente a los europeos, Colombia recibió una ‘buena noticia’: Johan Manzambi, la figura excluyente que tiene Suiza, estaría prácticamente descartado según reportaron medios como Sky, GOAL y Blick.

Suiza podría perder a su gran joya ante Colombia. | Foto: Getty Images

La joya del cuadro suizo se habría lesionado la rodilla en los entrenamientos del día ayer, situación que lo estaría dejando fuera del once inicial según contó el mismo Murat Yakin, DT de Suiza: “Sabemos que estos jugadores son importantes, sin embargo, necesitan estar listos al 100% y no nos ayuda tener a un jugador lesionado en la cancha”.

Así las cosas, el gran precio que tiene Suiza podría perderse el partido ante una Colombia que sueña con meterse en los cuartos de final y, por qué no, ilusionarse con llegar más lejos en la Copa del Mundo.

Publicidad

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Colombia enfrenta a Suiza esta tarde en Vancouver por los octavos de final del Mundial 2026.

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, busca meter al equipo en los cuartos de final.

Publicidad