Los partidos del Mundial 2026 de este viernes 3 de julio que van por TV abierta en Chilevisión

Este viernes 3 de julio hay tres partidos del Mundial 2026, pero sólo dos de ellos serán transmitidos por TV abierta en Chilevisión.

La acción del Mundial de Norteamérica 2026 no se detiene y este viernes 3 de julio habrá acción de soba para los fanáticos del fútbol, quienes podrán gozar de los últimos tres compromisos de los dieciseisavos de final.

Lamentablemente para aquellos que no gozan de aplicaciones de pago, Chilevisión en esta pasada no transmitirá los tres encuentros de este vienes y sólo dos de ellos se podrán ver completamente gratis y por TV abierta.

El duelo que no irá por TV abierta es, quizás, el menos atractivo de la jornada: Australia enfrenta a Egipto en un compromiso donde ambos quieren avanzar para medirse, potencialmente, contra Argentina en octavos de final.

Argentian enfrenta a Cabo Verde en Miami. | Foto: Getty Images

La buena suerte para los hinchas sudamericanos es que Chilevisión llevará gratis, en vivo y por TV abierta los duelos entre Argentina y Cabo Verde y Colombia vs. Ghana, a las 18:00 y 21:30, respectivamente.

La mesa está servida para que hoy día dos sudamericanos más digan presentes en los octavos de final, donde ya está instalado Paraguay que dejó en el camino a Alemania y Brasil, quienes superaron a Japón. El que no corrió la misma suerte fue Ecuador, que quedó en el camino ante México la noche del martes.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

El Mundial de Norteamérica 2026 tendrá tres partidos de dieciseisavos de final el viernes 3 de julio.

Chilevisión transmitirá gratis y por televisión abierta dos de los tres compromisos de hoy.

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